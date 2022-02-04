В Рыбинске сделают новую прогулочную зону

В Рыбинске к лету собираются оборудовать еще одну прогулочную зону

В Рыбинске к лету собираются оборудовать еще одну прогулочную зону. Она продлится от улицы Бульварной до Большой Казанской.

Под мостом через реку Черемуха уже начали строительные работы: делают лестничные сходы и пешеходный переход. По проекту здесь появятся опорные столбы – металлические сваи, сходы и площадки из рифленого металла, будет налажено освещение.

- Набережная Черемухи развивается, Казанский микрорайон преображается. Со временем здесь будет прекрасное место для отдыха, - сказал и.о.главы Рыбинска Алексей Рябченков.