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Общество4 февраля 2022 14:50

В Рыбинске сделают новую прогулочную зону

От улицы Бульварной до Большой Казанской
Полина Вачнадзе
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В Рыбинске к лету собираются оборудовать еще одну прогулочную зону

В Рыбинске к лету собираются оборудовать еще одну прогулочную зону

В Рыбинске к лету собираются оборудовать еще одну прогулочную зону. Она продлится от улицы Бульварной до Большой Казанской.

Под мостом через реку Черемуха уже начали строительные работы: делают лестничные сходы и пешеходный переход. По проекту здесь появятся опорные столбы – металлические сваи, сходы и площадки из рифленого металла, будет налажено освещение.

- Набережная Черемухи развивается, Казанский микрорайон преображается. Со временем здесь будет прекрасное место для отдыха, - сказал и.о.главы Рыбинска Алексей Рябченков.

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