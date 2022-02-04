«Больных – больше 2000 человек»: главный врач Переславской ЦРБ рассказал о росте числа заболевших COVID-19

20% сотрудников Переславской ЦРБ находятся на больничных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный врач Переславской ЦРБ Кирилл Харчиков рассказал, как обстоят дела с заболеваемость коронавирусом в районе. Утешительного в словах медика мало: только амбулаторных больных уже в четыре раза больше, чем в пиковые показатели прошлых волн. Сейчас на дому лечатся около двух тысяч человек.

Не обходит коронавирус стороной и самих медиков. На больничных находятся около 20% сотрудников.

- Болеют сотрудники - медицинский и прочий персонал. Выпадают водители, их заменяют другие работники, у кого есть водительское удостоверение. Почти вся хозяйственная часть на больничном. Я сам переболел. Ковид, судя по всему, его новый штамм «Омикрон», зацепил и меня. Можно сказать, заболевание протекало в легкой форме, во многом благодаря вакцинации (оба раза - двухкомпонентным «Спутником»), - на своей странице ВКонтакте написал главврач.

И поблагодарил тех, кто в эти тяжелые времена находит возможность помочь больнице, чем может.

- Нашего заболевшего сотрудника, у которого есть свой личный трактор и который чистит больничную территорию, заменили специалисты Аркадия Мхояна и Валерика Палакяна. Дефицит водителей для обслуживания вызовов в детской поликлинике компенсируется силами областного депутата Константина Гриднева и ООО «Зеленоглазое такси», предоставившим автомобиль на целый рабочий день на все время пикового подъема заболеваемости. Проще всего, конечно, писать гадости в соцсетях, чем помочь реальным делом, но я сегодня только о хорошем! Пару недель назад мужчина, пожелавший остаться неизвестным, передал для нужд ЦРБ дорогое кресло-каталку. Спасибо тебе, Человек! – рассказывает о меценатах Кирилл Харчиков.

На помощь пришли и студенты-медики. Благодаря «новобранцам» открыли дополнительные посты в COVID-отделении, развернули больше коек, которые помогут разгрузить работу поликлиники.