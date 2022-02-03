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Общество3 февраля 2022 15:19

Ярославец сбил на машине 25-летнюю девушку за замечание в его адрес

Врачам не удалось спасти пострадавшую, она скончалась
Влада Красоткина
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Водитель скрылся с места преступления.

Водитель скрылся с места преступления.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Этот случай произошел в августе ушедшего года. Пьяный 33-летний ярославец вышел в один из дворов в Дзержинском районе Ярославля и столкнулся там с 25-летней девушкой. Поведение незнакомца насторожило и чем-то обидело прохожую, поэтому она сделала ему замечание.

- В ходе конфликта, игнорируя возможность для его мирного разрешения, мужчина внезапно сел на водительское место, привел в движение принадлежавший ему автомобиль «Хендэ», находившейся там же, разогнал его до скорости способной нанести смертельную травму, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Врачи боролись за жизнь пострадавшей до последнего, но спасти девушку не удалось. От сильнейших травм она скончалась. Водитель же, как оказалось ранее судимый за причинение вреда здоровью человеку, в это время скрылся с места преступления. Вскоре сотрудники правоохранительных органов нашли его.

- Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу, - рассказали в областной прокуратуре.

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