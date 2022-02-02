Ярославль вошел в число самых дорогих для проживания городов ЦФО

Ярославль вошел в число одного из самых дорогих для жизни городов ЦФО Фото: Полина Вачнадзе

Ярославль, по данным Росстата за 2021 год, вошел в число одного из самых дорогих для проживания городов Центрального федерального округа. В лидерах также Владимир и Калуга, естественно, Москва и Московская область.

Индекс стоимости жизни рассчитывается при помощи сравнения стоимости ряда товаров и услуг с общероссийскими значениями. Для анализа используется цена на 264 товара и услуги.

В Ярославле индекс за прошлой год составил 1.00 – и это меньше, чем за последние семь лет. В этом период индекс оценивали от 1.01 до 1.03. Во Владимире индекс за 2021 год равен ярославскому – 1.00, в Калуге – 0,99. Москва, конечно, «дороже» - 1,28.

Самыми «дешевыми» городами для жизни в ЦФО, по данным Росстата, являются Белгород (0.86), Липецк (0.89), Тамбов (0.91), Орел (0.91), Воронеж (0.92).