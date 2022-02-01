Ярославцы выложили в соцсетях фото детей, играющих на крыше подъезда

Мнения ярославцев разделились: многие считают, что у этих детей нормальное детство, другие такие игры находят очень опасными. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте внимательные очевидцы выложили фотографии детей, играющих на козырьке подъезда. Ребятня то что-то лепила из снега, а в какой-то момент один из мальчишек опасно свесился с козырька. Все происходило по адресу Чернопрудная,12.

В паблике сразу же разгорелся спор, нормальное это времяпрепровождение для детей, или же родителям нужно лучше следить за своими чадами.

- Лазают по козырьку...норм,а не сидят в гаджетах.

- От гаджета глаза портятся, а здесь если свалятся, либо руки-ноги сломают, а то еще хуже - позвоночник?! Разве это место для игр? Вам, родители, здоровые дети не нужны? Вы не видите опасности?

- Есть интересные активности на улице, которые не причиняют вред здоровью. Я не сторонник посиделок дома, но из крайности в крайность тоже не стоит переходить

- Мы в 80-х также гуляли.

- Не снимать надо, а сходить и сказать, а вы тут пост пишите.

- Я вырос в 90-х, у нас было самое счастливое детство! Мы выживали, как могли!

- Огонь, как наше детство, тут видел недавно, как по гаражам прыгали там же, где и мы раньше - чуть не прослезился. А кто тут ноет, тот и детства не видал, дома, наверное, сидел, уроки учил, улицы боялся.

- Читаешь и офигеваешь. Вы были детьми когда-нибудь? Такое ощущение, что вы родились старыми занудами.

- До первого падения! Потом будут совершенно другие комментарии.