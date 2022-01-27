Мэр Ярославля уходит в отпуск

Обязанности мэра в его отсутствие исполняет заместитель градоначальника по социальной политике. Фото: Владимир Волков, ВКонтакте

27 января стало известно, что мэр Ярославля Владимир Волков уходит в отпуск. Отдыхать глава города намерен с 31 января и по прошествии двух недель с этой даты. В мэрии эту информацию подтвердили.

- Плановый отпуск, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Обязанности мэра в его отсутствие исполняет заместитель градоначальника по социальной политике. Эту должность в 2022 году в Ярославле занимает Вячеслав Гаврилов.