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Общество26 января 2022 9:17

В Рыбинске из-за нехватки водителей и кондукторов начались перебои с транспортом

Сотрудники транспортного предприятия ушли на больничный
Полина Вачнадзе
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В Рыбинске начались перебои в работе общественного транспорта

В Рыбинске начались перебои в работе общественного транспорта

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Рыбинске начались перебои в работе общественного транспорта. На отстающие от графика автобусы и троллейбусы пассажиры начали жаловаться в социальных сетях. Причина задержек – в нехватке сотрудники АО «Рыбинскэлектротранс»: больше половины кондукторов и треть водительского состава ушли на больничный.

- Причина у перевозчиков уважительная, но пассажирам необходимо понимать, в какое время придет транспорт. Приняли решение, что перевозчики в период высокой заболеваемости постараются своевременно размещать скорректированные расписания на день или информацию о снимаемых рейса на своих сайтах и на страницах ВКонтакте, - сообщила о.о.главы департамента ЖКХ города Олеся Минеева.

Актуальную информацию о движении транспорта Рыбинска можно узнать здесь и здесь.