В Ярославле ищут перевозчиков на пять маршрутов

Мэрия Ярославля ищет перевозчиков на пять автобусных маршрутов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мэрия Ярославля ищет перевозчиков на пять автобусных маршрутов.

Созданы два лота. К первому относят три маршрута: №№6, 27 и 29. Перевозчик должен предоставить четыре автобуса большого класса вместимости, шесть машин среднего класса и четыре резервных. Лот второй: маршруты №55 и №66. Для работы необходимы 28 автобусов среднего класса плюс три в резерв. Максимальный средний срок эксплуатации автобусов не должен превышать семи лет.

Контракты мэрия планирует заключить на довольно короткий срок: с 1 мая по 13 июля.