В ярославский перинатальный центр поступило новое оборудование

Новая техника позволит оперативно выявлять острые патологии, угрожающие жизни ребенка. Фото: Правительство Ярославской области

В перинатальный центр Ярославской области приобрели УЗИ-аппарат за 3,8 миллиона рублей. Прибор будут использовать в отделении реанимации новорожденных.

- Перинатальный центр берет на себя основную массу тяжелых случаев оказания реанимационной помощи новорожденным и недоношенным детям со всей области. В реанимации ежедневно находятся от 12 до 20 таких пациентов. Новое оборудование поможет сделать обследования еще более качественными и комфортными для малышей, – рассказала и. о. директора департамента здравоохранения и фармации Оксана Пиклун.

Новая техника позволит оперативно выявлять острые патологии, угрожающие жизни ребенка. Компактный размер, мобильность и небольшой вес аппарата позволят проводить исследования прямо в реанимационных залах. Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу техники в течение 90 минут.