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Общество19 января 2022 12:12

На Ярославскую область вновь надвигаются снегопады

В регионе потеплеет, но до оттепели не дойдет
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области ожидается сильный снегопад

В Ярославской области ожидается сильный снегопад

Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области, по прогнозам синоптиков Центра «Фобос», вновь ожидаются снегопады.

- Сегодня еще без осадков и холодно. А в последующие дни в центре России начнутся снегопады, температура будет повышаться. Правда, до оттепели все-таки не дойдет, - уточнили в «Фобосе».

Сегодня в Ярославле -7-1, ветер южный. Ночью переменная облачность, -4-6.

20 января на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность. Ночью -4..-6, днем 0..-2, ветер южный, сильный, порывы до 14 метров в секунду. 21 января сильный снег и сильный туман. Ночью -5..-7, днем -3..-5, ветер юго-восточный, умеренный. В субботу, 22 января, небольшой снег, сильный туман; ночью и днем -6..-8, ветер восточный, умеренный. 23 января ночью -16..18, днем -9..-11, ветер слабый.