«А потом рыба на берегу тухлая лежит»: ярославцы сняли на видео, как чистят от снега Юбилейный мост

Таким образом снег убирают с эстакадной части моста, в реку, по словам специалистов, он не попадает. Скриншот с видео группа "Типичный Ярославль" ВКонтакте
Ярославцы сняли и выложили в соцсети видеоролик, на котором видно, как проводится очистка Юбилейного моста от снега. С дороги его просто сбрасывали за ограждение.
- Если бы просто снег. А там химия, реагенты…
- А потом рыба на берегу тухлая лежит.
Так горожане некоторые горожане прокомментировали пост, выложенный в группе «Типичный Ярославль». Другие же не нашли в действиях коммунальщиков ничего «криминального»:
- Какой ужас! Это же снег?! И в воду…
В департаменте дорожного хозяйства волнующихся успокоили – сброс снега проводится только с эстакадной части моста на землю. Его потом вывозят.