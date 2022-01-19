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Общество19 января 2022 6:36

«А потом рыба на берегу тухлая лежит»: ярославцы сняли на видео, как чистят от снега Юбилейный мост

Грязный снег сбрасывали за ограждение моста
Полина Вачнадзе
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Таким образом снег убирают с эстакадной части моста, в реку, по словам специалистов, он не попадает. Скриншот с видео группа "Типичный Ярославль" ВКонтакте

Таким образом снег убирают с эстакадной части моста, в реку, по словам специалистов, он не попадает. Скриншот с видео группа "Типичный Ярославль" ВКонтакте

Ярославцы сняли и выложили в соцсети видеоролик, на котором видно, как проводится очистка Юбилейного моста от снега. С дороги его просто сбрасывали за ограждение.

- Если бы просто снег. А там химия, реагенты…

- А потом рыба на берегу тухлая лежит.

Так горожане некоторые горожане прокомментировали пост, выложенный в группе «Типичный Ярославль». Другие же не нашли в действиях коммунальщиков ничего «криминального»:

- Какой ужас! Это же снег?! И в воду…

В департаменте дорожного хозяйства волнующихся успокоили – сброс снега проводится только с эстакадной части моста на землю. Его потом вывозят.