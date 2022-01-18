Две школы в Ростовском районе эвакуировали из-за сообщения о минировании

В Ростовском районе эвакуировали учеников и сотрудников школ. ФОТО: страница Андрея Шатского ВКонтакте

Волна ложных сообщений о минировании образовательных учреждений, которая прокатилась по многим российским городам, дошла и до Ярославской области. Вчера, 17 января, сообщение о заложенных взрывных устройствах получили две школы Ростовского района.

- Занятия в этих учебных заведениях немедленно были остановлены, учащиеся и все сотрудники быстро, слаженно и организованно эвакуированы. Непредвиденно возникшие обстоятельства безукоризненно отработали группы реагирования экстренных служб, оперативно прибывшие на место. После тщательного осмотра зданий и помещений убедились, что угрозы для жизни и здоровья учеников, педагогов и школьного персонала нет, - написал на своей странице ВКонтакте глава Ростовского района Андрей Шатский.

Поисками анонимов, которые попытались спровоцировать панику, уже занимаются правоохранительные органы.