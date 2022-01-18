В Ярославле в рейс вышел автобус с разбитым стеклом: «Всю дорогу летели осколки на пол»

Верхняя часть стекла автобуса разбита. Скриншот, группа "Ярославль LIVE"

Поездку с ветерком пришлось пережить ярославцам, которые вчера, 17 января, сели в автобус №58. Верхняя часть одного из окон оказалась разбита, нижняя отходила, что хорошо заметно на видео.

- Очень «надежная» защита пассажиров, особенно в маршрутке, которая битком. Всю дорогу летели осколки на пол, - пишет автор поста в группе «Ярославль LIVE».

Нижняя часть стекла отваливается. Скриншот, группа "Ярославль LIVE"

- Это что? У меня вопрос: как такой транспорт прошел допуск к перевозке пассажиров, как прошел техосмотр? – спрашивают горожане в комментариях.

КП-Ярославль переадресовала этот вопрос в пресс-службу мэрии. Крайне интересно, как прокомментирует выход на линию явно неисправного автобуса управление пассажирского транспорта и перевозчик.