Жители Гаврилов-Ямского района заметили в лесу медведя-шатуна

Специалисты проехали по лесу, в котором, по словам местных жителей, бродит шатун. ФОТО: страница Алексея Комарова ВКонтакте

Жители Гаврилов-Ямского района в местных лесах заметили медведя-шатуна. По их словам, зверь, который почему-то не впал в спячку, бродит рядом с Дедово. Следы его видели у водозабора и стадиона.

Вчера, 17 января, специалисты департамента охраны окружающей среды, областного общества охотников и рыболовов, а также местные власти проехали на снегоходах по местам, где, как говорят жители, бродит медведь. Но следов присутствия бурого, ни признаков того, что он здесь был, не обнаружили.

- Медведь достаточно крупное животное. Если шатуны бродят по территории в поисках пищи, то оставляют множество следов, тем боле, наши леса не являются типичным ареалом его обитания, - пояснил инспектор департамента охраны окружающей среды и природопользования региона Артем Лоханов.