Михаил Евраев: «Две трети руководителей Правительства региона - уроженцы Ярославской области или люди с большим опытом работы в регионе»

Михаил Евраев убеждён, что основной принцип кадровой политики - профессионализм. «Я оценивал способности коллег быть драйверами изменений, неравнодушие, порядочность, готовность работать для людей. Основной упор – на кадры из Ярославской области: две трети из назначаемых – уроженцы Ярославской области или люди с большим опытом работы в регионе», – прокомментировал Михаил Евраев свои кадровые решения.

В правительственной структуре региона сохранится трое заместителей главы региона. Андрей Колядин назначен заместителем губернатора по внутренней политике. «Андрей Михайлович работал на земле, знает лучшие практики территорий. Три последних года руководил внутренней политикой в Магаданской области на должности вице-губернатора. Там он также занимался сопровождением нацпроектов. Уверен, этот опыт и знания помогут ему найти общий язык с депутатским корпусом, политическими партиями и гражданским обществом», – охарактеризовал Михаил Евраев своего нового подчинённого.

Департаменты общественных связей, региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления, региональной безопасности, а также управления массовых коммуникаций, по взаимодействию с законодательными органами и по противодействию коррупции станет курировать Андрей Колядин.

Чтобы обеспечить преемственность и продолжить работу уже начатых проектов и программ врио губернатора оставил на своих постах Илью Баланина - заместителя губернатора-руководителя администрации Губернатора области и заместителей Председателя Правительства Максима Авдеева, Валерия Холодова, Виктора Неженеца.

В правительстве области появились и новые люди. Одним из заместителей стала Лариса Андреева. Она уполномочена курировать департаменты здравоохранения и фармации, образования, труда и социальной поддержки населения, а также управления по социальной и демографической политике.

Ответственность за деятельность департаментов имущественных и земельных отношений, охраны окружающей среды и лесного хозяйства, объектов культурного наследия возложена на Заместителя Председателя Правительства Артёма Молчанова. «Его компетенции позволят открыто и эффективно работать на благо жителей Ярославской области», – уверен Михаил Евраев.

Алексей Доронкин на посту заместителя Председателя Правительства области будет контролировать работу департаментов государственного заказа, информатизации и связи, экономики и стратегического планирования, управление записи актов гражданского состояния и отдела международных связей Правительства области.

Вера Даргель стала ещё одним заместителя Председателя Правительства области. Михаил Евраев рассказал, что под её руководством в регионе реализованы проекты для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, началась работа по формированию базы волонтёров, открылся всесезонный Экстрим-парк.

«Нас ждёт большая кадровая работа, и здесь мы возлагаем большие надежды на блок, которым будет руководить Вера Даргель», – подчеркнул Михаил Евраев. Вера Даргель будет отвечать за работу департаментов государственной службы занятости населения, по физической культуре, спорту и молодежной политике, управления государственной службы и кадровой политики.

Михаил Евраев заявил, что при назначении руководителей Правительства руководствовался принципами сохранения преемственность и курса на развитие. «В команде Правительства есть и те, кто работал в прежнем составе, есть и новички. Особый упор мы делаем на местные кадры – практически две трети назначенных руководителей, с учетом руководителей департаментов, – люди с опытом работы в Ярославской области. Важно, что за всеми этими людьми есть конкретные результаты работы», – сказал глава области.

Не сохранили свои посты в правительстве Ярославской области Екатерина Троицкая, Роман Колесов и Анатолий Гулин.