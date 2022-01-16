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Общество16 января 2022 8:00

Мэр Ярославля попросил убрать жителей машины с улиц

Брошенные авто мешают уборке города
Влада Красоткина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Глава города попросил ярославцев переставить "подснежники". Фото: Владимир Волков

Глава города попросил ярославцев переставить "подснежники". Фото: Владимир Волков

Мэр Ярославля Владимир Волков в своем телеграмм-канале опубликовал новый пост, в котором рассказал, что жители порой препятствуют работе коммунальщиков и дорожников во время уборки снега.

- Ярославцы заметили, что уборка улиц города от снега в этом году значительно улучшилась. Можно было бы еще быстрее чистить, но нам очень сильно мешают автомобили-"подснежники", которые оставлены на обочинах дорог, по всей видимости, до весны. Разумеется, машины, припаркованные с нарушением ПДД, мы эвакуируем, но остальные являются серьезным препятствием для дорожной техники, - высказался Владимир Волков о брошенных авто.

Глава города попросил ярославцев переставить "подснежники" с центральных улиц и не парковать их там на ночь, потому что большая часть работ идет именно ночью.