Заместителем мэра Ярославля по вопросам безопасности стал бывший сотрудник ФСБ

Заместителем мэра Ярославля стал Максим Старшов Фото: Мэрия Ярославля

У мэра Ярославля Владимира Волкова – новый заместитель. С сегодняшнего дня за вопросы безопасности отвечает бывший сотрудник ФСБ Максим Старшов.

- Вопросы безопасности играют важную роль в жизни любого гражданина. Благодарю мэра города Ярославля Владимира Волкова за оказанное доверие. Приложу все силы для решения любых вопросов и служебных задач, - сказал чиновник.

Максим Старшов родился в Ярославле, закончил педагогический университет по специальности «Менеджмент организаций». С 2009 по 2021 год работал в органах ФСБ. Занимал должность директора Центра кибербезопасности, противодействия экстремизму и радикализму в молодежной среде демидовского университета.