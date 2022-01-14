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Общество14 января 2022 9:48

Заместителем мэра Ярославля по вопросам безопасности стал бывший сотрудник ФСБ

Максим Старшов уже приступил к исполнению своих обязанностей
Полина Вачнадзе
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Заместителем мэра Ярославля стал Максим Старшов

Заместителем мэра Ярославля стал Максим Старшов

Фото: Мэрия Ярославля

У мэра Ярославля Владимира Волкова – новый заместитель. С сегодняшнего дня за вопросы безопасности отвечает бывший сотрудник ФСБ Максим Старшов.

- Вопросы безопасности играют важную роль в жизни любого гражданина. Благодарю мэра города Ярославля Владимира Волкова за оказанное доверие. Приложу все силы для решения любых вопросов и служебных задач, - сказал чиновник.

Максим Старшов родился в Ярославле, закончил педагогический университет по специальности «Менеджмент организаций». С 2009 по 2021 год работал в органах ФСБ. Занимал должность директора Центра кибербезопасности, противодействия экстремизму и радикализму в молодежной среде демидовского университета.