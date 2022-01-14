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Общество14 января 2022 6:49

В мэрии Ярославля рассказали, какие дороги отремонтируют в городе к Чемпионату мира по волейболу

И по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Полина Вачнадзе
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К Чемпионату мира по волейболу в Ярославле отремонтируют два проспекта и одну улицу

К Чемпионату мира по волейболу в Ярославле отремонтируют два проспекта и одну улицу

Фото: Мэрия Ярославля

В мэрии Ярославля прошло совещание рабочей группы, где озвучили список дорог, которые собираются отремонтировать в наступившем году. Ремонт пройдет и по программе БКД, и в рамках подготовки к Чемпионату мира по волейболу. Он должен состояться в августе и сентябре.

Перечень этих дорог уже сформирован и в нем – Московский проспект, улица Институтская, проспект Фрунзе. Также планируют привести в порядок наземные пешеходные переходы на Московском проспекте.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 30 дорог протяженностью в 28 километров.

- В 2022 году в нашем городе впервые будет реализована программа по ремонту подъездных путей к социально значимым объектам: школам, детским садам, больницам, поликлиникам, домам культуры. Это те дороги, которые ранее никак не могли попасть в программы по ремонту, - сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

На это выделено порядка 300 миллионов рублей, предстоит отремонтировать 114 объектов.