В Переборах Рыбинска построят многоквартирный дом для расселения аварийного жилья

В Рыбинске построят дом, куда переселят людей из аварийного жилья Фото: Полина Вачнадзе

В Рыбинске будет построен многоквартирный дом, куда будут переселены жильцы аварийных домов. Правда, срок начала строительства и сдачи объекта пока не называют. Известно лишь то, что в этом году подготовят всю необходимую документацию.

Созданием проекта займется местная компания - ООО «ПБ «Строй Проект». Средства на строительство выделит федеральный бюджет. Общая сумма составит порядка 133 миллионов рублей.

- При расселении граждан из муницпального жилья, которое признано аварийным, мы должны предоставить площадь не меньшую, чем жильцы занимали до этого, - уточнила директор МКУ «Жилкомцентр» Анна Костина.

В малоэтажку на 73 квартиры переселят 173 человека из 19 аварийных домов. Новый дом планируют построить на улице Проектной в микрорайоне Переборы. И это решение уже раскритиковали многие рыбинцы, в том числе и хозяева аварийного жилья.

- Почему мы, прожив много лет в Мариевке, почтив центре города, должны переезжать в Переборы? Наши дети ходят здесь в сады и школы. Если я не ошибаюсь, где проживаешь, в каком районе, туда и должны расселить? – пишет в группе «Администрация Рыбинска» ВКонтакте Марина Чуйко.

- Строить надо там, где живет основная масса расселенцев. Переборы не расселяются. Чтобы людям было удобно, а не администрации. Президент говорил о комфортных условиях для людей, - считает Надежда Пеус.