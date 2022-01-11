ГИБДД потребовала от мэрии Ярославля убрать с дорог снежные валы

Уборку Ярославля от снега обсудили на общегородском совещании Фото: Мэрия Ярославля

На общегородском совещании в мэрии Ярославля сегодня, 11 января, подняли вопрос уборки дорог от снега. На снежные валы – особенно у пешеходных переходов рядом со школами - обратили внимание городских властей представители ГИБДД. Некоторые завалы уже достигли метровой высоты.

- Дети, которые идут в школу или из школы, особенно в темное время суток, выходят на проезжую часть и водители могут их не заметить. Обратить внимание и на мосты, и на виадуки, - сказал руководитель центра безопасности дорожного движения ГИБДД Олег Виноградов.

При этом мэр Ярославля Владимир Волков считает, что город сейчас убирают более чем неплохо. Особенно, если сравнивать с прошлым годом.

- Новая техника дает результат, реагенты. Применяется система мониторинга. Всеэто сказывается на уборке города. От жителей больше положительных отзывов, - сказал глава Ярославля.