Врио губернатора Михаил Евраев считает ярославские дороги главной болью региона

Уже началась подготовка к новому сезону дорожных работ в Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев назвал дороги одной из главных болевых точек региона. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

- Работы здесь ещё много, результаты за прошлый год достойные. Впервые не только начали досрочно, но и завершили ремонты, которые планировались на этот год. Потому что заранее и грамотно подготовили проектную документацию. Правильный подход. Как итог - приведено в порядок 340 километров дорог по области. Больше, чем в предыдущие годы, но этого все равно пока недостаточно с учетом количества дорог, требующих ремонта, - говорится в посте.

Уже началась подготовка к новому дорожному сезону. В первую очередь, будут пересмотрены подходы к взаимодействию с подрядчиками. Михаил Евраев уточнил, что в этом вопросе важны качество работ и сроки их выполнения.

- У Минтранса есть большие планы по трассе М8, она должна стать скоростной и безопасной. Также будем приводить в порядок проезды к социальным объектам. В план включили ремонты мостов через Койку, Сутку, Коровку и Юхоть, - рассказал о ближайших планах врио главы региона.

Пост о дорогах меньше чем за сутки набрал немало комментариев. Ярославцев интересовало, как будет решаться вопрос с пропускной способностью проспекта Фрунзе, оборудование ливневок и ремонт конкретных дорог. Пока что не на все вопросы жителей области даны ответы.