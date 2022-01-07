Директор департамента здравоохранения рассказала, что в Ярославскую область идет вирус "Омикрон"

Наличие лекарственных препаратов обсуждалась на совещание руководителей медицинских организаций. Фото: Ксения Высотина

Директор департамента здравоохранения Ярославской области Оксана Пиклун 6 января рассказала, что вспышку вируса "Омикрон" в регионе можно ожидать примерно через полтора месяца.

- Предсказать во что выльется его приход пока сложно. Исходя из того, что многие решили отметить каникулы в африканских странах, посетить Москву и Санкт-Петербург, ждать "Омикрон" нам стоит в ближайшие полтора месяца, - рассказала Оксана Пиклун в своих социальных сетях.

Сейчас в области идет подготовка ко встречи с вирусом. Закупка и наличие лекарственных препаратов обсуждалась на совещание руководителей медицинских организаций Ярославского региона.

- С главными врачами обсудили и наличие необходимых лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, кислорода, - сообщила Оксана Пиклун.