В Ярославской области лоб в лоб столкнулись два автомобиля

В Ярославской области один человек пострадал при столкновении машин Фото: УМВД по Ярославской области

Вчера, 2 января, на трассе М8 в районе поселка Восход Ростовского района столкнулись два автомобиля: "УАЗ Патриот" и "Тойота Лэнд Крузер". От удара "Тойоту" отбросило на металлический бордюр.

- "Патриот" лоб в лоб с "крузаком". в УАЗике пассажир, похоже, погиб, - пишут очевидцы аварии.

- В "Патриоте" человек висел из кабины на улицу в окно, похоже, труп.

Однако это ДТП, к счастью, обошлось без жертв.

- Госпитализирован водитель машины УАЗ 43-летний мужчина, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.