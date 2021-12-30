В ярославской поликлинике охранник распылил газовый баллончик в лицо посетительнице

Бабушка зашла в поликлинику погреться, что не понравилось охраннику. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В поликлинике №2 Ярославля вчера, 29 декабря, произошло ЧП. По словам очевидцев, охранник прыснул в лицо старушке из газового баллончика. Бабушка зашла в поликлинику для того, чтобы согреться, а мужчине это не понравилось.

Сначала он пытался выпроводить пенсионерку на улицу, а потом сходил за баллончиком и распылил его содержимое женщине в лицо.

О том, что произошло во второй поликлинике, узнала директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Оксана Пиклун.

- Происшествие в поликлинике №2 повергло меня в шок. Охранник частной охранной фирмы, с которой у медицинской организации, заключен договор, применил личный газовый баллончик, пытаясь выпроводить пожилую женщину, которая пришла в поликлинику отдохнуть и погреться. Как только медицинский персонал заметил этот инцидент, незамедлительно была вызвана скорая помощь и пожилую женщину доставили в офтальмологический травмпункт Центральной городской больницы, где наши специалисты ей оказали всю необходимую помощь. Такое недопустимо, безответственное поведение охранника возмущает до глубины души! В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - написала на своей странице ВКонтакте руководитель депздрава.

Проверку проводит и полиция. Как сообщили в пресс-службе УМВД, сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

По словам ярославцев, этот охранник не в первый раз проявляет агрессию по отношению к пациентам. Как рассказывает Вероника Ж. в комментариях под постом, ее беременную этот мужчина грубо схватил за руку.

- Этот охранник переходит все границы и превышает полномочия!