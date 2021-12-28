В Ярославле открыли новый детский сад на 220 мест

В Ярославле открыли новый детский сад Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле завершено строительство нового детского сада. Детсад «Улыбка», в который будут ходить 220 малышей, находится во Фрунзенском районе города.

Со строительством объекта все было не очень просто: подрядчик срывал сроки и его работы городским и региональным властям пришлось контролировать чуть ли не ежедневно в «ручном режиме». И подрядчик свои обязательства все же выполнил. Сейчас детский сад проходит лицензирование и в начале года примет первых воспитанников.

Посещать его будут дети от 1,5 до 7 лет. У каждой группы, а их планируют открыть 12, будут свои раздевалка, игровая, спальня, буфетная и санузел. В здании оборудуют музыкальный и спортивный залы, кабинеты психолога и логопеда, пищеблок, прачечную, медкабинет с процедурной и пост охраны. На территории построят 12 площадок для игр.

Кроме того, федеральный бюджет направит средства на строительство дороги к этому дошкольному учреждению и к детсаду «Цветик-семицветик», который сдали буквально на днях. Дорогу построят и к школе №91, которая находится рядом.