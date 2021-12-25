В Ярославле вандалы сломали новогодние украшения в сквере Заволжского района

Вандалы покуролесили в сквере Заволжского района Ярославля. ФОТО: страница Андрея Мамонтова ВКонтакте

В Ярославле вандалы испортили новогодние украшение в сквере Заволжского района. Арка не светится, панельное ограждение елки оторвано и согнуто, шары внизу сорваны, распределительный электрический ящик сломан. Последствия гуляний каких-то хулиганов обнаружили сотрудники районной администрации.

За вандализм в Уголовном кодексе есть наказание. ФОТО: страница Андрея Мамонтова ВКонтакте

- Мы разделяем со всеми неравнодушными жителями чувство негодования по поводу совершенного поступка. Ведь новогоднюю атмосферу в нашем районе создавало множество рук, и украшения были частью этого праздничного настроения, - написал на своей странице ВКонтакте глава Заволжского района Ярославля Андрей Мамонтов.

Он также напомнил хулиганам, личности которых пока не известны, что в Уголовном кодексе есть наказание за вандализм. А заволжане предложили не только поставить камеры и ввести штрафы, но и установить стенд с "лицами нашего города".

- Так в Волгореченске сделано, после пары публикаций и ломать стали меньше, - пишут в комментариях к посту Андрея Мамонтова.