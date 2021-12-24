В Ярославле изменится схема движения четырех автобусных маршрутов Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле изменится схема движения трех автобусных маршрутов. Об нововведениях сообщили в пресс-службе города.

Изменения коснутся маршрута №4 – он будет заезжать в поселок Куйбышева и на улицу Индустриальную. 49-ый маршрут продлят до больницы №2 и следовать он будет до улицы Попова через проспект Фрунзе, улицу Индустриальную и улицу Пирогова.

Автобус №68 будет ходить через проспект Октября и улицу Победы. Маршрут №19 будет ходить по улицам Индустриальной, Гагарина и Павлова.

Также открываются три новых автобусных маршрута: «Ярославль Главный - Осташинское кладбище», «Ул. Автозаводская - Машприбор» (он придет на смену прежнему: «ул. Сиреневая - Ярославль Главный»), вместо маршрута «ул. Павлова - ЯШЗ» вводится маршрут «ул. Павлова - ТЦ Аксон».