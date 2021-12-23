Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 декабря 2021 13:55

Морозы отступают: в Ярославской области ожидается потепление

До оттепели не дойдет, но температурный режим вернется в рамки климата
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
Морозы начнут отступать

Морозы начнут отступать

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пик арктического вторжения пройден, в ближайшее время ожидается потепление, сообщают специалисты Центра «Фобос». С сегодняшнего дня морозы начнут отступать.

- В центральных областях до оттепелей, конечно, не дойдет, но морозы значительно ослабеют. К субботе температурный режим даже вернется в рамки климата, - сообщили синоптики.

Этой ночью ожидается переменная облачность, -12…-14 градусов. Завтра днем переменная облачность, небольшой снег, -9…-11 градусов.

В субботу, 25 декабря, ожидается сильный снег и сильный туман. Ночью -11…-13, днем -6…-8, ветер южный. В воскресенье снова снег, правда, уже небольшой, но вновь немного похолодает: ночью столбик термометра может опуститься до -21, днем, по прогнозам, до -9.