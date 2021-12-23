На Октябрьском мосту в Ярославле столкнулись несколько машин. Скриншот с видео, группа "Ярославль LIFE" ВКонтакте

На Октябрьском мосту в Ярославле вчера, 22 декабря, около десяти часов вечера столкнулись несколько машин. Очевидцы рассказывают, что в ДТП попали сразу семь автомобилей, а авария произошла по вине водителя, который мчался на огромной скорости.

- Летел под 100. Устроил гонки, семь машин собрал, - пишет в группе «Ярославль LIFE» Денис Гусев.

Как сообщили КП-Ярославль в полиции, столкнулись только три машины: «Хендэ Солярис», которым управлял 31-летний мужчина, «Датсун» под управлением 27-летнего мужчины, и «Киа», а рулем которой находилась 31-летняя женщина.

- Водитель «Киа» и «Хэнде» нуждаются в амбулаторном лечении, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Госавтоинспекция просит соблюдать скоростной режим – дороги скользкие, даже незначительное превышение скорости может стать причиной ДТП.