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Происшествия21 декабря 2021 9:41

В Рыбинске ищут двух женщин, обменявших пенсионерке настоящие деньги на «Билеты Банка приколов»

Бабушка лишилась 200 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
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В Рыбинске разыскивают двух мошенниц, лишивших пожилую женщину 200 тысяч рублей

В Рыбинске разыскивают двух мошенниц, лишивших пожилую женщину 200 тысяч рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Рыбинске разыскивают двух мошенниц, лишивших пожилую женщину 200 тысяч рублей. 76-летняя потерпевшая обратилась в полицию города и рассказала, что пустила к себе домой двух незнакомок. Они сообщили, что проводят обмен денег и нужно переписать номера всех банкнот, что есть в доме.

- Заявительница передала гостьям свои сбережения, а когда получила их обратно, вместо денег обнаружила сувенирные купюры с надписью «Билет Банка приколов», - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Идет розыск подозреваемых. На вид им 30-35 лет, рост 160-165 сантиметров, обе худощавые. Были одеты в темные удлиненные пальто, шапки, маски и перчатки.

Памятка от полиции

Памятка от полиции

Фото: УМВД по Ярославской области