Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов подал ходатайство о досрочном освобождении

Евгений Урлашов подал ходатайство о досрочном освобождении Фото: Иван ВИСЛОВ

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный на 12,5 лет строгого режима, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Документы поступили в Рыбинский городской суд 17 декабря.

- Дата заседания пока не назначена, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Евгений Урлашов был осужден в 2016 году за получение взятки в 17 миллионов рублей и покушение на получение взятки в 14 миллионов. В 2020 году экс-мэр просил заменить оставшийся срок принудительными работами, но получил отказ.