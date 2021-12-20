В аварии под Ярославлем разбились двое мужчин

После столкновения у машин уцелели только кузова. Фото: УМВД России по Ярославской области

19 декабря около 23:10 на 169 километре трассы «Москва- Холмогоры» Ростовского района Ярославской области произошла большая авария. Столкнулись две легковушки "Киа" и "Лада Приора", за рулем авто были 54-летний и 41-летний водители.

- В результате ДТП обоих мужчин госпитализировали с травмами, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

После столкновения у машин уцелели только кузова - удар был очень сильный. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.