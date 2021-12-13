В Ярославской области заведующую детским садом осудили за взятку

Суд вынес приговор Ирине Чистяковой, заведующей детским садом в Тутаеве. По версии следствия, которая нашла свое подтверждение в суде, с октября 2017 года по март 2020 года руководитель дошкольного учреждения получила от коммерческой организации чуть больше 57 тысяч рублей за обеспечение приоритетного права заключения контрактов поставок. Преступление квалифицировали по статье "Получение должностным лицом взятки в значительном размере".

- Ирине Чистяковой назначено наказание в виде штрафа 250 тысяч рублей с лишением права занимать руководящие должности на срок 1 год. С учетом времени содержания подсудимой под стражей суд смягчил наказание, снизив размер штрафа до 100 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Приговор в законную силу пока не вступил.