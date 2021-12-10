Ярославские полицейские обезвредили российских мошенников

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Рыбинский городской суд. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ярославские полицейские остановили мошенников, которые обокрали россиян 80 раз. Злоумышленники находили номера потенциальных жертв на сайтах купли-продажи и делали им СМС рассылку с вирусными компьютерными программами.

- После того как граждане открывали сообщения, на их телефоны устанавливалось специальное программное обеспечение, при помощи которого фигуранты получали доступ к личным кабинетам потерпевших в системах мобильного банкинга. Похищенные денежные средства переводились на подконтрольные счета, после чего обналичивались, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Деятельность интернет-мошенников пресекли в 2016 году. Жертвами стали россияне с 27 регионов страны. Объем уголовного дела составил более 200 томов.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Рыбинский городской суд Ярославской области для рассмотрения по существу.