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Происшествия10 декабря 2021 7:32

В Ярославле у водителя автобуса украли выручку

Грабитель задержан, ему грозит до четырех лет лишения свободы
Полина Вачнадзе
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Выручки после продажи 75 билетов лишился водитель одного из ярославских автобусов

Выручки после продажи 75 билетов лишился водитель одного из ярославских автобусов

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Выручки после продажи 75 билетов лишился водитель одного из ярославских автобусов. Деньги украли буквально из-под носа мужчины.

А дело было так: в салон зашел пассажир и сделал вид, что он собирается оплатить проезд банковской картой. Водитель немного отвлекся, а недобропорядочный пассажир взял все деньги, что лежали рядом с терминалом, после чего выскочил из автобуса.

Водитель не сразу заметил пропажу 2100 рублей, а как только увидел, что денег нет, обратился в полицию. Грабителя быстро нашли и задержали.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемый дал признательные показания. Ему грозит до четырех лет лишения свободы, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Этот случай хорошо показывает, что кондукторы в ярославском транспорте все же необходимы. Управлять автобусом, обилечивать пассажиров да еще и следить за выручкой одновременно способен не каждый водитель.