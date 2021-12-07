Замдиректора департамента здравоохранения Ярославской области стала ветеран боевых действий Наталья Морозова

Наталья Морозова на протяжении последних двух лет руководила станцией скорой помощи в Рыбинске. ФОТО: департамент здравоохранения ЯО

В департаменте здравоохранения и фармации ярославской области назначен новый заместитель директора. Эту должность заняла Наталья Морозова, которая на протяжении последних двух лет руководила станцией скорой помощи в Рыбинске.

Новый замдиректора закончила педиатрический факультет Ярославской государственной медакадемии, работала педиатром в Ленинградской области.

Пять лет Наталья Морозова служила в Вооруженных силах России, из них три года - врачом в военной части в Чеченской Республике. Ветеран боевых действий. За высокий профессионализм и героизм отмечена благодарностью Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ.

В Ярославскую область Наталья Морозова вернулась 16 лет назад. работала в Тутаевской ЦРБ, заместителем главного врача в горбольнице №1 Рыбинска, после возглавила станцию скорой помощи.

К своим обязанностям новый заместитель директора департамента приступила сегодня, 7 декабря.