В Ярославле большой пожар лишил семью дома

Оставаться жить в таких условиях было очень опасно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семью из Ярославля настигла беда - в их доме произошел сильный пожар. Огнь оставил от в прошлом уютного семейного гнездышка только голые стены, которые могли рухнуть в любой момент. Оставаться жить в таких условиях было очень опасно.

- Принимая во внимание данные факты, а также то, что пострадавшее от огня жилое помещение являлось единственным местом жительства заявителей, суд вынес решение об обязании администрации города во внеочередном порядке на условиях договора социального найма предоставить семье из трех человек жилье, - сообщили в УФССП России по Ярославской области.

Но оказалось не все так просто. Чтобы долгожданное новоселье состоялось пристав применил комплекс мер, в том числе вынес в отношении должника предупреждение об уголовной ответственности, которая наступит в случае неисполнения судебного решения.

Это подействовало и в скором времени семья получила ключи от двухкомнатной квартиры.