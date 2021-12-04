В Ярославской области разрешили работать детским центрам в ТЦ

Детским комнатам в ТЦ разрешили работать по выходным Фото: Михаил ФРОЛОВ

Детским развлекательным комнатам, расположенным в торговых центрах, разрешили работать в выходные дни. Правда, только с 30-процентрой загрузкой. До этого распоряжения детские центра принимали посетителей только в будни.

Соответствующие изменения уже внесены в постановление правительства Ярославской области, регулирующее работу организаций в условиях пандемии.

- Смягчение ограничения позволит обеспечить безопасное пребывание детей в торговых центрах под присмотром персонала и при этом не повлияет на ухудшение обстановки, - отметил и.о. заместителя председателя правительства области Анатолий Гулин.

При этом он уточнил - данное решение вовсе не означает, что в регионе планируются и другие послабления. Ситуация с коронавирусом по-прежнему остается напряженной.

- Снятие ограничений возможно при условии увеличения числа вакцинированных в регионе, что позволит быстрее сформировать коллективный иммунитет, - сказал Анатолий Гулин.