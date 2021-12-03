В мэрии Ярославля объяснили, почему кладут асфальт в снегопад: «Вышел новый ГОСТ»

При выпуске асфальтобетонной смеси, уточнили в агентстве, использовали специальную добавку, которая допускает укладку асфальта при температуре до –10 Фото: Мэрия Ярославля

В соцсетях ярославцы опубликовали фотографии, сделанные на улице Дядьковской. Рабочие, невзирая на снегопад, укладывали асфальт. В мэрии города поспешили сообщить: подрядная организация применила технологию, соответствующую погодным условиям.

- В прошлом году вышел новый ГОСТ, регулирующий проведением работ по укладке асфальтобетонной смеси при неблагоприятных погодных условиях. При соблюдении определенного комплекса мер он позволяет производить данные работы в такой период. Таким образом, подрядная организация «Ярдормост», выполняя все технические условия и требования ГОСТа, не нарушает технологию производства работ, - пояснил директор МКУ «Агентство по строительству» города Ярославля Виталий Кук.

При выпуске асфальтобетонной смеси, уточнили в агентстве, использовали специальную добавку, которая допускает укладку асфальта при температуре до –10. А везли асфальтобетон на самосвалах с подогревом.

- В первую очередь мы очищаем покрытие от снега и наледи, затем разливаем битумную эмульсию, укладываем асфальтобетон, после чего по нему проходят три дорожных катка, - рассказал старший мастер дорожных работ Олег Крюков.

Новая дорога, гарантийный срок которой составляет 5 лет, ведет к школе №91, ФОКу, двум детским садам.