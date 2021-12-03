В Ярославской области начали работать 53 новых школьных автобуса

Автобусы оборудованы всеми необходимыми системами безопасности Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области на замену старым пришли 53 новых школьных автобуса.

- С учетом новой техники мы можем практически полностью закрыть потребности образовательных организаций в замене автобусов, отслуживших свой срок, и в открытии новых маршрутов, - сказал и.о.председателя правительства региона Роман Колесов.

В Ярославский район направили семь новых машин. Они оборудованы всеми необходимыми системами безопасности: ГЛОНАСС, ограничителями скорости, датчиками, которые не дают тронуться, пока открыты двери, кнопками связи с водителями.

Сейчас в Ярославской области на 461 школьном маршруте работают 242 автобуса, они перевозят около 8 тысяч детей.