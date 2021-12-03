На центральной улице Ярославля запретили парковаться

В Ярославле на улице Свободы ввели ограничения при парковке Фото: Влада Красоткина

На улице Свободы в Ярославле вводится запрет на парковку. Он распространяется на участок от улицы Комсомольской до улицы Республиканской.

По нечетным числам месяца здесь запрещена стоянка стороны нечетных домов, по четным дням месяца запрещено парковаться у четных домов.

- Ограничение стоянки вводится в целях обеспечения содержания улично-дорожной сети в зимний период, - уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля.