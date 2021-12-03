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Общество3 декабря 2021 6:40

На центральной улице Ярославля запретили парковаться

На улице Свободы вводятся ограничения
Полина Вачнадзе
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В Ярославле на улице Свободы ввели ограничения при парковке

В Ярославле на улице Свободы ввели ограничения при парковке

Фото: Влада Красоткина

На улице Свободы в Ярославле вводится запрет на парковку. Он распространяется на участок от улицы Комсомольской до улицы Республиканской.

По нечетным числам месяца здесь запрещена стоянка стороны нечетных домов, по четным дням месяца запрещено парковаться у четных домов.

- Ограничение стоянки вводится в целях обеспечения содержания улично-дорожной сети в зимний период, - уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля.

На улице Свободы в Ярославле вводится запрет на парковку

На улице Свободы в Ярославле вводится запрет на парковку

Фото: Мэрия Ярославля