В Ярославской области «сладкоежка» обчистил продуктовый магазин

Уже в участке подозреваемый признал свою вину. Фото: Мария ЛЕНЦ

Этот случай произошел в Тутаеве Ярославской области. На стеллаже одного из продуктовых магазинов города лежало семнадцать коробок с конфетами. Видимо, сладость была настолько вкусная, что сквозь время и расстояние смогла притянуть к себе 21-летнего похитителя.

- Злоумышленник подъехал к магазину, вошел в торговый зал, увидел на ближайшей витрине конфеты, схватил кондитерскую продукцию и покинул место преступления. Ущерб составил около 4 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Далеко парню уйти не удалось: сотрудники ГИБДД остановили его авто во время побега. Там и лежало похищенное. Уже в участке подозреваемый признал свою вину. За кражу конфет ему грозит до четырех лет лишения свободы.