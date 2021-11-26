Больницы Ярославской области получат 11 новых машин скорой помощи Фото: Артем КИЛЬКИН

В больницы Ярославской области в ближайшее время передадут 11 новых машин скорой помощи. Автомобили марки «УАЗ Профи» оснащены всем необходимым оборудованием, средствами перемещения пациентов, иммобилизационными средствами, а также реанимационными, акушерскими и фельдшерскими наборами.

УАЗики отправятся в медучреждения Ярославля, Рыбинска, Переславля, Бурмакина, а также Угличского, Пошехонского, Брейтовского и Некоузского районов.

- Сегодня бригады фельдшеров в день обслуживают более тысячи вызовов. Это большая нагрузка и на медиков, и на автопарк. В начале ноября мы отправили в больницы региона 17 новых машин. Теперь передаем еще 11. Сейчас ставим автомобили на учет и сразу отправляем в муниципальные образования, - сказал врио губернатора Михаил Евраев.