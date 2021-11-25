В Ярославском педагогическом университете открыли пункт вакцинации

В первый же день на укол записались 75 учащихся со всего университета. Фото: ЯГПУ

25 октября на филфаке ЯГПУ имени К.Д. Ушинского открыли пункт вакцинации против коронавируса для студентов и преподавателей. В первый же день на укол записались 75 учащихся со всего университета.

- Сегодня в ЯГПУ прошел первый этап массовой вакцинации студентов. Несколько выездных бригад Центральной городской больницы работали непосредственно в зданиях университета, – рассказал ректор ЯГПУ Михаил Груздев.

Когда вакцинация закончилась, молодые люди рассказали "КП-Ярославль" о своих страхах и переживаниях перед прививкой, а также о самочувствии после нее.

- В кабинете, где проводилась вакцинация меня встретила приятная на вид врач. Я немного переживала о том, будет ли больно, поэтому уточнила у нее. Врач сказала мне, что больно не будет, но главное, не дергаться, ведь игла уже нацелена на нужное место. Женщина была приятной, а ее руки явно знали свое дело. Ощущений практически никаких не было. Когда игла входила в мышцу, меня словно ущипнули. Спустя десять минут руку от плеча до запястья неприятно покалывало, но уже через час все прошло, - рассказала студентка ЯГПУ Элеонора Л.