МЧС предупредило ярославцев о сильной метели 25 ноября

Также синоптики передают морозы, Фото: Олег УКЛАДОВ

25 ноября в Ярославской области ожидается резкое ухудшение погоды. Регион окутает снег, метель и порывы ветра до 15 метров в секунду. Кроме этого, на дорогах будет гололедица.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта на автодорогах федерального и местного значения, увеличение количества ДТП, повреждения линий связи, обрушения слабоукрепленных широкоформатных, ветхих крыш и конструкций, нарушения в системе ЖКХ, ограничения при проведении аварийно-восстановительных работ. Прогнозируется вероятность случаев травматизма среди населения, - сообщили спасатели.

Также на четверг синоптики передают морозы, днем температура воздуха будет -1 градус.