В Ярославле реконструируют Волковский театр. ФОТО: Волковский театр

Ярославский театр имени Федора Волкова ждут большие перемены: специалисты центральных научно-реставрационных проектных мастерских представили проект реконструкции Первого русского.

- Архитекторы изучили основные свойства здания, построенного в 1911 году по проекту архитектора Николая Спирина, его конструктивную и техническую устойчивость. И в процессе исследования были обнаружены сохранившиеся остатки предыдущего здания 1819 года постройки, а также его реконструированных версий от 1840-х и 1880-х годов, - рассказали в театре.

Основные изменения произойдут внутри здания. Там, где сейчас находятся мастерские, сделают еще одну сцену со зрительным залом на 150-200 мест. Кроме третьей сцены в театре может появиться панорамная площадка, в которой будет находиться арт-клуб.

По задумке архитекторов должна измениться и цветовая гамма внутреннего убранства: красный занавес и красную обивку кресел предлагают заменить на зеленую, а желтые стены перекрасить в оливковый цвет. В интерьер собираются добавить люстры и светильники – копии тех, что висели до реконструкции театра, которая произошла в 1960-х годах.

Может измениться и внешний вид Волковского театра: надпись «Первый русский» сменит более лаконичная - «Городской».

Проект предполагает и реконструкцию Первомайского бульвара. Здесь предложили оборудовать каток и культурный центр.

Окончательное решение остается за Министерством культуры. Что решат специалисты, станет известно до конца февраля следующего года.