Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 ноября 2021 7:28

Под Ярославлем сотрудники Росгвардии помогли потушить пожар на АЗС

Пострадавших нет
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
Под Ярославлем сотрудники Росгвардии помогли потушить пожар на АЗС. ФОТО: пресс-служба Управления Рогвардии по Ярославской области

Под Ярославлем сотрудники Росгвардии помогли потушить пожар на АЗС. ФОТО: пресс-служба Управления Рогвардии по Ярославской области

Пожар на автозаправочной станции в поселке Ивняки Ярославского района вспыхнул около четырех часов утра в субботу, 20 ноября. Несмотря на то, что АЗС уже месяц как не работает, она находится под охраной Росгвардии, поэтому ближайший экипаж сразу прибыл на место.

Увидев, что огонь полыхает в помещении оператора станции, росгвардейцы бросились туда, думая, что в комнате находятся люди и их нужно спасать. К счастью, сотрудников АЗС не было. Росгвардейцы вызвали второй наряд и пожарных, пока спасатели ехали, сдерживали огонь при помощи огнетушителей, не давая пламени распространиться дальше.

Приехавшие пожарные быстро потушили пожар. Причины его сейчас устанавливаются.

Пожар на АЗС вспыхнул рано утром. ФОТО: пресс-служба Управления Рогвардии по Ярославской области

Пожар на АЗС вспыхнул рано утром. ФОТО: пресс-служба Управления Рогвардии по Ярославской области