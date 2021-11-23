Под Ярославлем сотрудники Росгвардии помогли потушить пожар на АЗС. ФОТО: пресс-служба Управления Рогвардии по Ярославской области

Пожар на автозаправочной станции в поселке Ивняки Ярославского района вспыхнул около четырех часов утра в субботу, 20 ноября. Несмотря на то, что АЗС уже месяц как не работает, она находится под охраной Росгвардии, поэтому ближайший экипаж сразу прибыл на место.

Увидев, что огонь полыхает в помещении оператора станции, росгвардейцы бросились туда, думая, что в комнате находятся люди и их нужно спасать. К счастью, сотрудников АЗС не было. Росгвардейцы вызвали второй наряд и пожарных, пока спасатели ехали, сдерживали огонь при помощи огнетушителей, не давая пламени распространиться дальше.

Приехавшие пожарные быстро потушили пожар. Причины его сейчас устанавливаются.