В поликлинике Ярославской области из-за нехватки врачей подрались пациенты

Многие пациенты пытались попасть на прием без очереди. Фото: Ксения Высотина

22 ноября юным пациентам детской поликлиники Ростова Великого и их родителям, чтобы попасть на прием к терапевту, пришлось пройти огонь, воду и медные трубы. Не всем это удалось.

- Пришли в поликлинику с ребенком , температура была 39. Пришлось идти самим, так как было более 500 вызовов врачей за утро и регистратура больше не принимала обращения. Всех пациентов отправляли в кабинет №11. Мы пришли к 9:00, а попали на прием попали только в 12:00. Так еще 40 человек оставались в очереди к педиатру, который работает до 12:00 дня, а после еще человек 50 было и все в кучу, - рассказала очевидец в группе "Подслушано в Ростове Великом [ПвРВ]".

Многие пациенты пытались попасть на прием без очереди. У ожидавших сдали нервы, началась драка.

- Женщина оттолкнула подростка от кабинета, мужчина кинулся драться. Ужас, что творится, - дополнила пострадавшая.

"КП-Ярославль" направила запрос в департамент здравоохранения Ярославской области с просьбой прокомментировать ситуацию, но ответ на данный момент не получили.