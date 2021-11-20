Жительница Ярославской области нарвалась на мошенника на сайте бесплатных объявлений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

31-летняя жительница Гаврилов-Ямского района на сайте бесплатных объявлений нашла моющий пылесос и решила его купить. Связалась с продавцом и перевела ему 20 тысяч рублей за бытовую технику. Но товар так и не пришел, а продавец перестал выходить на связь.

- Сейчас полиция проводит проверку по данному факту, - сказали в пресс-службе регионального УМВД.

Полиция предупреждает: пострадать от действий мошенников можно как приобретая товар, так и выступая в качестве продавца.

Чтобы сохранить свои денежные средства, необходимо соблюдать простые правила:

- не переводите деньги в качестве частичной или полной оплаты. Помните: осуществление этой операции не гарантирует получение приобретаемого товара;

- не осуществляйте никаких действий с банковскими картами по указаниям посторонних лиц, даже если они представляются покупателями или продавцами;

- не переходите по ссылкам, которые вам присылают неизвестные, несмотря на называемые предлоги.

Будьте бдительны!