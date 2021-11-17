В Ярославской области открыли лыжероллерную трассу Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области рядом с СК «Подолино» построили лыжероллерную трассу. Здесь будут готовить профессиональных спортсменов и проводить региональные и всероссийские соревнования. На новой трассе смогут тренироваться и любители активного отдыха.

Общая протяженность трассы составляет порядка двух километров, ширина – 4,5 метра, длина основного круга – около полутора километров.

Строительство лыжероллерной трассы стало возможно благодаря включению Ярославля в федеральную программу развития лыжных гонок. На строительство объекта 15 миллионов рублей были выделены ПАО «Славнефть-ЯНОС» с рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Ярославской области.